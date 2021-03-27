▲連結為Facebook，若遭移造成無法觀看，請見諒。

一位喜歡分享日常生活的網紅「流氓藥師劉信和」昨（26日）在臉書發出一段影片，影片中一位身穿藍衣的騎士阿伯在停等紅燈時，不顧他人眼光，逕自站起身舞動身軀，舞姿相當奇葩，不少網友紛紛大讚，「舞棍阿伯」。

網紅「流氓藥師劉信和」26日在臉書粉絲專頁分享一段影片，內文簡短寫下，「阿北你是中樂透還是中什麼？」影片中可見，一名身穿藍色外套的騎士阿伯，善用停紅燈的時間，直接站起身大動作的活動筋骨，頭部大幅度的不規則扭動，兩手向前伸如雨刷般來回交會，或是以手指碰肩，手臂向後活動肩關節等，有趣的身影全被影片記錄下。

據《ETtoday新聞雲》報導，事發地點位於羅斯福路，影片中的阿北一路從景美跳到公館，只要一停紅燈就會站起身大秀好身手。

影片曝光在網路後，不少網友紛紛留言表示，「看了都想跳了」、「人家還沒睡醒」、「這個夠ㄎ一ㄤ」、「時間管理大師」、「發功了」、「這批很純」、「舞棍阿伯」、「一看就知道在復健」；還有網友也遇過同位騎士，直說，「我在羅斯福路遇過他兩三次...他停紅燈就是運動時間」。

其實，世界之大，網路上流傳許多形形色色的有趣地方人物，先前才傳出一位女子穿著連身裙在台北捷運上大方的下腰開腿，把空蕩的捷運列車廂當作舞廳般，賣力地扭動。

(中時新聞網)