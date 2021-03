衛生福利部疾病管制署署長周志浩(左)在外交部北美司司長徐佑典(右)陪同下,應邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議,左上螢幕為美國國務卿布林肯(Antony Blinken)發表開幕致詞。(外交部提供)

世界衛生大會(WHA)5月底登場,我國今年能否受邀仍是未知數,不過美東時間26日一場「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議上,我駐美代表蕭美琴、衛福部疾管署長周志浩應受邀出席並與世衛組織WHO秘書長幹事長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)線上合體,蕭美琴也代表我國宣布捐助25萬美元協助非洲對抗伊波拉。

外交部表示,為因應近來非洲剛果及幾內亞爆發兩起伊波拉病毒(Ebola)感染案件,世界衛生組織非洲區署(AFRO)、非洲聯盟疾病管制署(African Union-Africa CDC)、西非衛生組織(WAHO)、剛果、幾內亞及美國政府於美東時間本26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議,以線上方式進行。本次會議參與的國家包括受伊波拉影響的非洲國家,歐盟與其成員國,及我國等理念相近國家等。

蕭美琴在會中發言指出,新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐全球,已經證明疾病無國界,值此關鍵時刻,國際社會更應攜手合作,確保所有國家及個人均能獲得醫療照顧及衛生安全。台灣致力和美國等國際夥伴合作,應處伊波拉病毒帶來的威脅,過去曾捐贈個人防護裝備及援款,本次我國政府將再捐助25萬美元,協助對抗伊波拉疫情。

蕭美琴強調,台灣將持續與非洲國家夥伴、美國及其他理念相近國家合作貢獻國際衛生體系。不論何處何時,台灣永遠都願意提供協助。

外交部表示,拜登政府在上任之初,即邀請我國參與高階國際會議,彰顯台美全球夥伴關係。我國政府也不斷以具體行動證明「台灣能夠幫忙,也正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!)。

外交部指出,沒有國家能獨自面對任何疫情襲擊,國際合作才是成功抗疫的唯一途徑,台灣有意願也有能力為國際社會防疫體系做出貢獻,我們會秉持「專業、務實、有貢獻」的精神,繼續推動實質參與WHO等全球衛生體系,使更多國家的人民受惠,也能使國際共同防疫合作更具成效。

美國在台協會(AIT)表示,美國總統拜登致力於採取美國全體政府一致的措施,共同應對當前的伊波拉疫情。傳染病毒不分國界,且會危及每個國家的健康、安全和繁榮。美國很榮幸能與包括台灣在內的國際夥伴攜手合作,為保護美國人民和國際社會做出貢獻。 在這場會議中,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)致詞強調國際合作是成功對抗疫情的唯一途徑。本會議進一步鞏固了美國及台灣強化全球衛生安全的夥伴關係。

