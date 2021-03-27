衛生福利部疾病管制署署長周志浩（左）在外交部北美司司長徐佑典（右）陪同下，應邀參加「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階國際會議，左上螢幕為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表開幕致詞。（外交部提供）

世界衛生大會（WHA）5月底登場，我國今年能否受邀仍是未知數，不過美東時間26日一場「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議上，我駐美代表蕭美琴、衛福部疾管署長周志浩應受邀出席並與世衛組織WHO秘書長幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）線上合體，蕭美琴也代表我國宣布捐助25萬美元協助非洲對抗伊波拉。

外交部表示，為因應近來非洲剛果及幾內亞爆發兩起伊波拉病毒（Ebola）感染案件，世界衛生組織非洲區署（AFRO）、非洲聯盟疾病管制署（African Union-Africa CDC）、西非衛生組織（WAHO）、剛果、幾內亞及美國政府於美東時間本26日舉行「強化非洲對抗伊波拉病毒韌性及應處」高階會議，以線上方式進行。本次會議參與的國家包括受伊波拉影響的非洲國家，歐盟與其成員國，及我國等理念相近國家等。

蕭美琴在會中發言指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，已經證明疾病無國界，值此關鍵時刻，國際社會更應攜手合作，確保所有國家及個人均能獲得醫療照顧及衛生安全。台灣致力和美國等國際夥伴合作，應處伊波拉病毒帶來的威脅，過去曾捐贈個人防護裝備及援款，本次我國政府將再捐助25萬美元，協助對抗伊波拉疫情。

蕭美琴強調，台灣將持續與非洲國家夥伴、美國及其他理念相近國家合作貢獻國際衛生體系。不論何處何時，台灣永遠都願意提供協助。

外交部表示，拜登政府在上任之初，即邀請我國參與高階國際會議，彰顯台美全球夥伴關係。我國政府也不斷以具體行動證明「台灣能夠幫忙，也正在幫忙」（Taiwan can help, and Taiwan is helping!）。

外交部指出，沒有國家能獨自面對任何疫情襲擊，國際合作才是成功抗疫的唯一途徑，台灣有意願也有能力為國際社會防疫體系做出貢獻，我們會秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，繼續推動實質參與WHO等全球衛生體系，使更多國家的人民受惠，也能使國際共同防疫合作更具成效。

美國在台協會（AIT）表示，美國總統拜登致力於採取美國全體政府一致的措施，共同應對當前的伊波拉疫情。傳染病毒不分國界，且會危及每個國家的健康、安全和繁榮。美國很榮幸能與包括台灣在內的國際夥伴攜手合作，為保護美國人民和國際社會做出貢獻。 在這場會議中，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）致詞強調國際合作是成功對抗疫情的唯一途徑。本會議進一步鞏固了美國及台灣強化全球衛生安全的夥伴關係。

(中時 )