連勝文上午出席「2021全國國民小學籃球錦標賽開幕式」。（連勝文辦公室提供）

連勝文投籃成功後，自豪與喜悅全寫在臉上。（連勝文辦公室提供）

連勝文上午出席「2021全國國民小學籃球錦標賽開幕式」。（連勝文辦公室提供）

多家國際知名品牌抵制新疆血棉花行動，近日在中國大陸引發抵制這些品牌的浪潮，不少中港台藝人切割取消代言。國民黨智庫副董事長連勝文今天表示，演藝人員可能有市場考量，無法去強制他們怎麼做抉擇，國民黨的立場很清楚，對於民主自由人權的追求，不會有任何改變。

連勝文還說，他比較在乎的是，消費者應不該需要背負政治上的責任，不能要消費者買東西，還要先去了解棉花來源，或者什麼布做的，不該把責任丟給消費者。

國民黨昨晚也發聲明表示，呼籲兩岸執政者協助保障台人台商權益；對於產業界和演藝界捲入政治風暴，是否會引發兩岸民意對撞，波及無辜台灣企業，國民黨表達憂慮；同時認為，兩岸執政者應協助節制強迫表態的風氣，盡力保護受到波及的台灣藝人與企業。

連勝文上午出席「2021全國國民小學籃球錦標賽開幕式」，被問到桃園市長鄭文燦努力減肥，曾減重27公斤的連勝文笑著要媒體和他一起去打籃球，坦言他沒有關注鄭文燦體重，不過，均衡營養加運動很重要。

至於台北市長柯文哲網宣大將邱昱凱將接任悠遊卡公司總經理，連勝文說，公營事業單位的人才進用要有一定的標準，不能把公營事業單做某個人的軍火庫，或者當成某個人養兵的場所，這對公營事業的員工或社會大眾，以及公營事業本身的業務，都不見得是好事。

面對外界批評酬庸，柯文哲力挺邱昱凱，稱其已蹲點2年，對此，連勝文說，有些人蹲點10年也不見得有這個能力，他在悠遊卡公司任內，只帶台北市議員徐弘庭，離開時徐也同進退，因此他不會把那裏當作他私人的軍火庫。

媒體詢問，至今尚未表態參選黨主席，是因前高雄市長韓國瑜動向未明朗嗎？連勝文說，並沒有太大的關連，他還在觀察各種考量與發展情況，逐步按照自己的規劃走。他強調，希望透過理念呈述來告訴大家，他跟其他黨內同志的差異。

(中時 )