指揮中心指揮官陳時中昨一改對大陸疫苗的負面態度，稱「中國疫苗不再是完全的拒絕往來戶」，被外界解讀為向對岸釋出善意；對此行政院長蘇貞昌今受訪表示，對於中國疫苗持續關注，只要符合標準，政府不會因為政治有任何的排斥。

蘇貞昌說，對於任何疫苗，政府只有一個態度，就是要維護國人健康，第一要件是要買得到、符合世界標準、且能合法進口，對於中國的疫苗都持續注意、關注，只要符合這些標準，政府不會因為政治有任何的排斥，也希望國產疫苗早日研發成功，讓世界買到好的疫苗。

(中時 )