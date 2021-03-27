大安森林公園藝術嚇壞遊客，褲子卡花叢遭誤認成命案現場。（圖／翻攝自新路上觀察學院）

大安森林公園本月藝術裝置，用牛仔褲當花朵的盆栽。（圖／Stella莊提供）

大安森林公園近日運用牛仔褲做裝置藝術，希望透過有創意的擺設凸顯美麗的花朵，但不少設計宛如腰斬現場，只剩下半身穿著褲子、上半身失蹤，腰部則放著一盆花，或是花叢中露出一截腿，讓民眾嚇翻，直呼晚上看到會以為是命案現場。對此，北巿公園處表示，已緊急將相關創作移除。

一名網友昨在臉書社團《新路上觀察學院》分享照片，只見大安森林公園的花叢裡突然露出一雙穿著牛仔褲的腿，還有網友在個人臉書PO出「腰斬圖」，只見穿著牛仔褲的一雙腿站在草皮上，沒有上半身，腰部則放著一盆花，引發網友圍剿，痛批詭異的設計亳無美感，白天只覺得突兀，若是晚上看到一定以為是命案現場。

網友說「第一次經過時，有嚇到」、「晚上看到會嚇死吧」、「第一次看到這樣種花點嚇到，不過花很美」、「嚇壞夜遊客，以為發生命案」、「萬聖節還很久，超前佈署」、「如果是花錢請藝術家，那真是浪費公帑！」也有網友質疑這是藝術？並戲稱該不會作品名是「柯P的下半身？」

大安森林公園本月的裝置藝術使用褲子作花盆，襯托出美麗的花朵。（圖／Stella莊提供）

也有網友持不同意見，認為這個裝置藝術其實很特別又蠻有創意的，用牛仔褲映襯花朵的美麗，其實頗具特色，如果只是因為幾個膽小又愛夜遊的人有意見就移除，這樣對藝術家有尊重嗎？如果這樣未來藝術家創作豈不是得自我設限許多？

而台北市公園處表示，這些藝術裝置是技工利用士林官邸花展所剩的材料製作，沒有花到任何經費，但昨晚已將相關創作移除了。

大安森林公園裝置藝術褲子充當花盆。（圖／Stella莊提供）

大安森林公園裝置藝術引起網友討論，有人讚有創意，但有人覺得看起來像是腰斬現場。（圖／Stella莊提供）

(中時新聞網)