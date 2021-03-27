長年來重視ESG議題的安聯人壽，已經連續三年獲得亞洲最佳雇主的殊榮，台灣安聯人壽在全球安聯集團76個國家每年員工認同度調查幾乎都名列全球第一，目前整體員工年資超過十年的占比達四成、女性主管占比超過五成，整體離職率遠低於業界平均的16.4％，今年起集團更提供全球員工每年一天「安聯假」，顯示其對員工福利的重視程度。

安聯人壽人資長林惠真27日表示，安聯人壽向來重視員工權益，不斷思考員工更貼心的福利措施，而從近年來在安聯集團全球76個國家每年評比領導力向度、工作與生活平衡向度方面方面，台灣安聯人壽幾乎都是第一名，目前內勤近500名員工的平均年齡40歲平均病假天數僅1.7天，相較去年壽險業界平均離職率16.4％，安聯人壽僅有10.7％。

台灣安聯人壽從去年10月開始，女性員工有薪產假從原有的法定8周增加至4個月，且為了鼓勵員工透過數位化提升自己的專業技能，去年員工平均教育訓練時數高達14小時。今年起因應後疫情時代，安聯將員工健康管理視為管理重點，集團在今年2月底宣布從今年起全球所有員工每年多一日「安聯假」，希望透過友善的工作環境來達到企業永續目標。

(工商 )