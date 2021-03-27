中美對峙情勢持續緊繃下，雙方各自加強拉攏盟友為己站台，伊朗媒體27日報導，中國與伊朗將會簽訂為期25年的雙邊合作協議，涉及能源基建領域。

伊朗國營通訊社IRNA報導指出，中國國務委員兼外交部長王毅於26日抵達伊朗首都德黑蘭，進行為期兩天的訪問，中伊兩國將會簽訂合作協議。外界分析認為，兩國合作協議範圍將包括能源與基礎建設方面。

伊朗外長哈提卜扎德（Saeed Khatibzadeh）表示，中伊合作協議具有策略性，涉及貿易、經濟與運輸等層面，特別針對雙方私營企業合作。中國與伊朗在2016年曾經同意推動雙邊貿易，10年內把兩國貿易額增加10倍至6千億美元。

路透報導指出，美國總統拜登正尋求與伊朗重啟核協定談判，但對伊朗的嚴厲經濟制裁措施仍未解除。而伊朗堅持要美國先解除制裁，才會重新加入談判。

另一方面，中國則是伊朗最大的原油出口國，儘管在美國制裁下，中國從未完全停止進口伊朗的石油。根據路孚特Oil Research統計，過去14個月來，伊朗運送大約1,780萬噸（30.6萬桶/日）原油進入中國，尤其2021年1月和2月都創下新紀錄水準。

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