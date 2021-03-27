為了防止中國透過「一帶一路」不斷在國際間增強其政治與經濟影響力，美國總統拜登於美東時間26日與英國首相強生通電話時，建議民主國家應要推出大型基建計劃，以抗衡中國的「一帶一路」計劃。

綜合外媒27日報導，拜登稍後向媒體表示，民主國家應該向參與中國「一帶一路」支援的國家，提供相應的基建援助安排。拜登說，他向強生建議「我們實際上應當要有一個類似的倡議，由民主國家出力，幫助世界各地那些有需要的國家。」

拜登預期下周將公布提升美國基礎建設的大型基建計劃，他25日在其上任的首場正式記者會上談到美中關係時表示，這是民主與專制的歷史較量。拜登並強調，在他任內不會讓中國超過美國。

報導稱，中國在2013年提出「一帶一路」計劃，目的是向由亞洲至歐洲的沿途國家提供資金，協助其提升基建設施及經濟發展，目前已有超過100個國家參與「一帶一路」計劃。Refinitiv統計顯示，截至2020年中，涉及「一帶一路」計劃超過2,600個，投資額達3.7兆美元。

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