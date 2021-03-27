「韓流帝王」SUPER JUNIOR推出第十張正規專輯《The Renaissance》回歸歌壇，來台灣就像走廚房的他們，因為疫情影響，已經一年多無法來見台灣E.L.F（官方粉絲名），近日接受台媒書面訪問時，成員們很感謝粉絲的支持，讓他們目前在台灣「KKBOX韓語專輯週榜」上，已經連續176周冠軍，直呼想趕快來辦演唱會，銀赫更最甜地表示想在舞台上大喊「老婆」。

這次的主打歌叫做〈House Party〉，神童憶起之前成員們曾經在他家辦過喬遷宴，覺得很有趣，下一秒調皮心大起，表示想在利特哥家辦一次Party，「因為他很討厭髒亂，一定要去他家好好地玩一次」，至於如果預算只有10萬韓幣（約台幣2300元）一定會邀請的人是誰？神童搞笑選了藝聲，「沒因為他很認真在管理身材吃不多，不用準備食物也沒關係的感覺」，也沒有特別不想邀請的成員，最後笑喊：「乾脆就都別來，顆顆，我想自己獨處！」

SUPER JUNIOR想趕快來台灣舉辦演唱會。（愛貝克思提供）

出道將近16年，東海說「現在好像到了只要看成員的眼神就能理解的程度」，準備新專輯的過程中，也相當有感觸，「17年的時間只有幸福的記憶，還有想起每次到台灣開SUPER SHOW，總是為我們準備驚喜應援的樣子，因為有這樣的愛，才能在17年間堅持地奔跑，好想快點見到大家，好想快點去台灣啊」，厲旭也提到「想在台灣表演從首張專輯到十輯的所有歌曲，特別是九輯和十輯的主打歌，感覺大家會想親眼看到表演，所以非常想唱這些歌」。

隊長利特也有感而發地說「現在比起對數字的依戀，更感謝能和成員們一起，未來也會長久地一起活動下去」，也靠著不懈的運動與管理維持體力與凍齡外貌，並稱「再加上太忙了根本沒時間變老」，而他近日更是在學習房地產方面的知識。東海則表示「今年想挑戰許多的分身，包含SUPER JUNIOR活動、D＆E活動，也想在拍照的興趣上有所進步，想要積極地拍出更豐富的類別」。

成員們陸續開了YouTube頻道，厲旭稱讚神童的點子上最出色，「還幫我的頻道製作了翻唱影片，神童哥很有sense、工作效率又高，所以很好很放心」，而厲旭頻道上首支Vlog影片就是台灣篇，「當時還沒有疫情，再次訪問台灣，我想去美食餐廳吃飯，也要去夜市，和粉絲見面然後有趣地拍支療癒內容的影片。」專輯《The Renaissance》已在台數位發行。另外日文專輯《Star》也發行台壓版。

(中時 )