瓊瑤劇小生、59歲「咆哮帝」馬景濤2017年閃電宣布和結婚10年、小他21歲大陸女星吳佳尼離婚，兩人育有兩個兒子馬世天、馬世心，婚變後未撕破臉，吳佳尼也順勢宣布復出積極工作。最近她在網上分享自己健身練手臂、背部肌肉影片，緊實的小蠻腰和翹臀超吸睛，引來網友喊讚。

馬景濤有過兩段婚姻，1990年和圈外人唐韻結婚，生下一個女兒馬世嬡，兩人因聚少離多，3年後離婚，2010年馬景濤因拍攝《封神榜》和女星吳佳尼相戀結婚，吳佳尼為了照顧孩子和家庭一度選擇引退，2017年馬景濤突然以「十年一覺愚公夢」為題，用手寫信公開離婚訊息。

吳佳尼日前過38歲生日，少女面貌依舊。（圖／翻攝自吳佳尼Niki微博）

馬景濤文中提及，弟弟入獄19年後重獲自由，他會奮力幫助弟弟東山再起，話鋒一轉，他感謝吳佳尼跟女兒馬世嬡過去陪他創業打拚，「今天我必須自己獨立去完成這個未圓之夢未竟（盡）之志。我的愛我的幸福我的婚姻都將在今天畫上最美好的句號。」去年5月，有網友爆料馬景濤離婚主因，因吳佳尼家境不錯，馬景濤常跟岳父借錢，最終導致婚姻破局，引來馬景濤曬律師聲明，喊話：「你可以自編、自導...但我們拒演」，強調網上傳聞都是子虛烏有，要求造謠者刪文，否則提告。

吳佳尼曬健身影片。（圖／翻攝自吳佳尼Niki微博）

上月22日吳佳尼過38歲，可見已是兩個孩子媽的她頂著一張瓜子臉，皮膚雪白緊緻，美貌依舊，寫下：「經歷使我成長，以後的以後繼續篤定前行，不忘初心！也感謝公司與大家的祝福！都收到了，放在心裡，願不辜負這世間所有的美好，愛你們」。近日她又曬出健身影片，分享改善駝背，養成細腰美背的妙方，片中她露出螞蟻腰訓練肌肉，引來網友說：「真性感！」、「愛運動的小姐姐最漂亮」、「我每次感覺我後背的發力都不對，你這個太棒」、「這身材簡直了好嗎？超級羨慕啊」。

(中時新聞網)