329檔期在即，內政部26日再次針對9個縣市、26個預售屋建案展開聯合稽查，針對業者常見的違規銷售行為進行重點查核及要求迅即改正。內政部表示，將密切觀察329檔期銷售情形，如有蓄意哄抬或重大違規情形，將重罰百萬元。

內政部強調，實價登錄2.0新制預計將在7月施行，另新制也已規定禁止紅單轉售，提醒民眾在購買紅單時應特別審慎，以免日後觸法受罰。

內政部這次稽查另發現計有16個建案所使用的買賣契約內容不符合規定，包括水電及瓦斯內管線費用未約定由賣方負擔、交屋保留款低於房價總價5％、保固期間未從交屋日起算等。

內政部指出，在實價登錄新制實施後，契約如不符規定將直接按戶（棟）將逕予處罰最高30萬元後再限期改正，不再先限期改正後再處罰。

內政部也發現，另有5個建案代銷業者在廣告看板未註明其名稱，或於收取預約金或定金單據時並未指派不動產經紀人簽章，也將由地方政府依不動產經紀業管理條例規定裁罰。

內政部表示，去年2波預售屋建案聯合稽查，已有違規3案經地方政府裁處143萬餘元；近期遠雄建設公司「明日讚」建案營造搶熱銷，影響交易秩序情形，已移送公平交易委員會立案調查中，再次呼籲不動產業者應守法自律，勿蓄意不當炒作，以身試法。

(工商 )