AZ疫苗自22日開打以來，累計逾10件不良反應病例，而衛福部長陳時中率先接種第1劑疫苗後，一度感覺手臂緊繃、略發燒、局部疼痛，不過狀況都已緩解。而針對近期台灣施打疫苗狀況，前民進黨立委沈富雄昨(26日)表示，「其實我老早講過到了防疫的下半場，問題在疫苗，現在問題真的是嚴重了！」

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中說，之前陳時中宣布施打疫苗順序，把老人家排在後面，把軍人警察排在前面，當時立委張宏陸就說因為他們是聚集生活需要優先施打，「我就說哪有這回事，是老人家不敢打，因為台灣防疫前半場的成功，造成後半場的失敗」。

為何防疫前半場成功？沈富雄認為，「因為大家怕死，但現在為何不打疫苗，也是因為怕死」，疫苗從出廠後有效期只有半年，但AZ疫苗現在有11.7萬劑，到底是要打兩劑，還是只打一劑，然後再靠6月中以後有新的疫苗進到台灣，陳時中現在心慌意亂，所以才說沒問題一定打得完；但他計算，要把11.7萬劑打完，一天起碼要打3200人。那現在該怎麼辦？沈富雄

說，要問陳時中。

事實上陳時中要傷腦筋的問題不只於此。歐盟AZ疫苗因供貨不足，近期揚言將禁止當地生產的AZ疫苗出口他國，陳時中日前對此無奈說，現在全世界都在搶購疫苗，因此合約要暫時保密，免得在競爭時受影響，請大家有耐心一點，還是要做一個守規矩的合約者。

(中時新聞網)