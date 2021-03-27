每次看到外型姣好的正妹，都認為她們身邊一定不乏追求者，但事實上很多美女都是萬年單身的代表，一些看似平凡的女子反而受到歡迎。香港新傳媒的美妝潮流網站《Sundaymore》日前就請到知名的命理大師雲文子，揭露女子10大旺桃花的面相，快來看看自己和身邊閨蜜身上有沒有這些特徵！

1.典型桃花眼

眼睛是靈魂之窗，是否能吸引到異性，就要看這一扇窗是否能直入對方的心門。「桃花眼」最重要的是先看眼型，眼睛大而有神，兩眼水汪汪，彷彿總是含情脈脈，這樣的眼睛天生就很會說話，容易放電，也因為善於溝通和交際，人緣及桃花運一直都很好。

2.深邃酒窩

女生笑的時候，兩頰出現的凹陷位叫「酒窩」。有酒窩的人面部表情更生動，讓人感覺很窩心和可愛，與異性相處也比較輕鬆和隨和。酒窩在面相中也代表桃花運旺盛，很容易結識異性。

3.桃花根

臉上皮膚比較薄，容易看到紅血絲，被稱之為「桃花根」，遠看好像塗了胭脂一樣，桃花也特別旺盛，像桃花根源，源源不絕。

4.桃花面

一個好的臉型，就決定了一個好面相的大局。鵝蛋臉被稱之「桃花面」，代表性格率真，不做作，容易討人歡心，因此身邊有許多男人圍著你團團轉，桃花自然旺。

5.新月眉

眉毛主情緣交友宮位，微微彎曲的新月眉就是最旺桃花的代表。此外，女人眉需要比眼睛略長，眉形則要秀氣，且不能壓眼，色澤鮮明，這樣代表命中桃花旺，吸引眾多異性。

6.唇紅齒白

嘴唇色澤偏紅，牙齒整齊，齒色偏白的女生，往往予人健康開朗的印象，天生有較強的親和力。如果再加上溫柔的聲音，就會非常吸引異性，迷倒對方。因此，此類女子一般都有旺盛的桃花運，通常能擁有甜蜜愛情和情人共度幸福生活。

7.嘴角上揚

嘴巴菱角清楚，嘴角上揚的女性很吸引異性，會讓別人有一種性感的感覺，容易勾起大部份男人心中的情慾。

8.鼻梁挺直

鼻主夫運，不一定要高，但鼻梁一定要夠挺直，代表感情路上暢通無阻，桃花也較旺。

9.顴骨飽滿，位置至中

顴骨飽滿，有肉包裹著，最高位置中與眼部對齊，與鼻相襯。這種不露骨、不過高的面相，代表桃花運天生旺，即使性格不好，也能得到別人包容。

10.風流痣

在嘴角上方長痣，是典型的風流痣，這顆痣能招來無數的桃花，周圍總是有異性圍繞，人氣相當旺。而擁有這顆痣的女生也喜歡對異性放電，不斷招蜂引蝶，桃花運不絕，但有可能會遇到爛桃花，千萬要小心跟異性相處。

(中時新聞網)