多家知名服裝品牌抵制新疆棉花的話題在大陸社交媒體持續發酵，多位台灣藝人紛紛表態；總統府發言人張惇涵今受訪表示，「如果就是出自於自主的表態，那是因為他們活在民主自由的台灣，但如果是因為被迫的表態，那現在他們身在沒有民主自由的中國。」

至於會不會處理相關表態支持的藝人？張惇涵說，公眾人物都有一定的影響力，希望大家能夠重視人權的普世價值。

對於新疆棉花議題引發爭議，張惇涵今受訪指出，北京當局應該要正視，民族主義或者愛國主義都是民間社會很素樸的情感，但放任這種情感，向民間企業或者組織在施壓沒有正面的幫助，也無助於讓中國成為所謂的負責任大國的目標，希望北京當局要回歸事件的本質。

他說，也呼籲北京當局能夠正視維吾爾族人權的議題。唯有停止壓過，才能夠化解國際社會的質疑及對立衝突。

至於被問到有一些演藝人員表態；他說，「如果就是出自於自主的表態，那是因為他們活在民主自由的台灣，但如果是因為被迫的表態，那現在他們身在沒有民主自由的中國，是台灣人民可以表達意見的原因」。

他強調，「那得之不易的民主自由，是我們堅持守護台灣人民的生活方式」。

被問到，表態不少藝人，可能一開始是接受文化部等公部門補助；他表示，昨天文化部長李永得在立法院備詢的時候有回答；人權是普世價值，應該每一個人都要來共同珍惜，共同捍衛。

對於這些藝人是否受有相關處置；張惇涵表示，所有的公眾、人物都有一定的影響力，希望大家能夠重視人權的普世價值。

(中時 )