近日，國外服裝企業H＆M集團被曝光發布聲明抵制新疆棉花產品，引發大陸民眾憤怒，紛紛表態「支持國貨」。業內人士表示，在運動品牌方面，中國市場高度成熟，市場已是存量時代，競爭激烈，此消彼長，中國國產品牌李寧、安踏等應做好占領這些國際生空出來的市場。

新京報貝殼財經報導，涉事企業明星解約、股價下跌、實體門市也出現了銷量顯著下滑的情況，許多消費者表示「以前沒買過，以後也不會支持」、「只退不買」、「支持國貨」。

與此同時，與服裝紡織相關的中國國貨品牌紛紛發聲表明力挺新疆棉花。

24日，安踏體育官方微博消息稱，安踏一直採購和使用中國棉產區出產的棉花，包括新疆棉，在未來也將繼續采購和使用中國棉。

25日，在投資者互動平台，探路者表示，公司部分產品中已選用了新疆棉，未來公司也將會繼續支持力挺新疆棉。搜於特表示，公司服裝及供應鏈業務主要採用國產的棉花，「堅定支持中國造，力挺新疆棉！用中國好棉花，造中國好產品！」

此外，有網友發現，李寧一直把「採用新疆優質長絨棉」寫在標籤上，3月25日和26日，港股李寧的股票已經連續兩個交易日收盤上漲。

3月25日和26日，李寧的股價連續兩個交易日分別上漲10.74％和2.9％。A股服裝家紡板塊在3月25日和26日的整體漲幅依次為2.09％、3.06％。

天風證券分析師認為，H＆M產品目前已被多家電商下架，同時中國國貨安踏表示退出BCI，後續預計或有更多國內品牌將繼續使用新疆棉；將激發國內市場對國貨消費熱情；事件後國貨品牌力、消費力或將進一步系統性加強。

另外，有業內人士預測，經過這次事件，中國有可能會需要擴大新疆棉的種植和提高產量，以解決自己需求的問題。

(旺報 )