AZ疫苗近期開打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接受媒體專訪時預告推動2階段邊境鬆綁措施，第1階段是縮短打過疫苗者的檢疫天數，第2階段則是等國內疫苗覆蓋率6成就免除居家檢疫。專家認為，邊境鬆綁必須等到國際疫情控制下來再推，年底也許有機會，第2階段則建議等國內疫苗覆蓋率7、8成再推較安全。

陳時中昨接受《聯合報》專訪，預告未來的邊境鬆綁分2階段進行，第1階段只要民眾打過疫苗，就可比照「中低風險國家」減少入境後的檢疫天數至7天，7天後採檢陰性就可放行。第2階段則是在國內疫苗覆蓋率達6成後，免除入境者的居家檢疫。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，2階段鬆綁是指揮官規劃的方向，尚未提到專家小組討論。全世界疫苗持續在施打，未來「可感宿主」（沒感染過新冠病毒也沒打過疫苗者）會越來越少，邊境勢必要解封，不過解封的同時必須要搭配檢測來進行。

由於過去台灣曾依據風險分級，開放短期商務來台以檢測縮短檢疫天數，黃高彬認為，第1階段的方案推動起來應無問題。至於推動的時間表，應等到全球疫情受控制、疫苗更多人打的時候再推，估計年底有機會。

至於第2階段，黃高彬則認為要等到國內覆蓋率7、8成再推比較安全。以1劑保護力76％的AZ疫苗為例，100個人接種有76人有保護力、24人沒有保護力，國外超買疫苗也是為了以防這種萬一，學理來說6成覆蓋率不太夠，建議等至少7、8成人打過再鬆綁，比較不會有問題。免除居家檢疫的同時，必須搭配PCR、抗體檢測，舉例來說，入境者有疑似症狀就進行PCR檢測，無症狀則進行抗體檢測，確認是否曾經染疫或仍具有疫苗保護力。

(中時 )