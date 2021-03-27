「姐姐」謝金燕是演藝圈著名的美魔女代表，46歲謝金燕擁一張凍齡臉蛋和前凸後翹的不科學身材，保養有術的絕佳狀態讓外界看傻眼，過去大都露腿不露胸的謝金燕，這回在網上曬出開深V辣照，她大方解放東西半球，還發文問「這尺度還能再突破嗎」，讓網友全嗨翻。

謝金燕今（27日）早在網上曬新照，只見謝金燕身穿紅色西裝，她還大開深V，白嫩東西半球若隱若現，讓謝金燕酷帥中又不失性感，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，謝金燕在文中自稱是「霸氣女總裁」，而她還在PO文標記：「#這紅西裝也太好抗（看）惹 #整個時髦到暈倒 #深V是要嚇鼠（死）誰」。

同時，謝金燕也在文中反問：「這尺度還能再突破嗎」，讓網友全嗨翻，紛紛留言直呼：「一早就放送這麼養眼的」、「這位總裁也太正了」、「一早看到姐穿這樣眼睛都亮起來了」，還釣出謝金燕親民回應：「給姐寶們一些刺激與鼓勵」。

其實謝金燕的好身材人盡皆知，她不只擁一雙招牌美腿，在謝金燕日前曬出的自拍照中，身穿短版上衣、牛仔熱褲入鏡的謝金燕，結實腹肌、一雙細長鉛筆腿全都露，好身材超養眼，而在謝金燕日前曬腹肌照也曾發文寫下：「這照片我看到了堅持...雖然過程中也曾想放棄，堅持不容易，我想要更好的自己！」字裡行間滿滿正能量。

(中時新聞網)