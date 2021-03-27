全台水情拉警報，國民黨抨擊蔡政府4年投入1100億編列大筆「前瞻基礎建設」預算，卻無法解決台灣缺水問題；行政院長蘇貞昌今受訪表示，錢花在建設上，每一分都是值得的，今天台灣面臨百年來最嚴重旱災，我們還能撐到現在，就因為政府有花錢「前瞻部署」。

蘇貞昌說，感謝今日在座立委羅致政、張宏陸拚命支持，讓當時提出前瞻基礎建設的預算在3年內通過，加速把翡翠水庫接第2條水管接到新北，不僅讓新北市民飲用翡翠水庫的水，也讓石門水庫的水每日有20萬噸送到新竹去。

蘇貞昌說，幸好當時有這樣的前瞻基礎建設經費，否則今天台灣面臨百年來最嚴重旱災，恐怕早就已經開始限水，但今天台灣還能撐到現在，就是因為政府有花錢前瞻部署，「錢花在建設上，每一分都是值得的。」

蘇貞昌指出，這個錢不只是花在越域引水，還包括抗旱水井及早開挖、伏流水的開闢、海淡廠淨化與水的再生利用，這些都要花錢。但也因為有提早花錢，所以今天老天爺不賞臉、水情嚴峻的時候，台灣還能撐得住。

蘇貞昌也說，到底老天爺什麼時候要下雨，沒有人知道，所以還是拜託大家一定要節約用水。

(中時 )