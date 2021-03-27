台美25日簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，大陸昨派出等20架次軍機進入台灣西南空域，未來若跟美國合作，這是否成常態化？總統府發言人張惇涵今表示，「是否會變成常態的話，我想關鍵在北京當局」。

張惇涵今受訪指出，國軍跟國安單位都有完整的掌握跟相關的應處，確保台海的和平，請國人放心。

他說，台灣跟區域周邊理念相近，國家共同合作，而是為了維護台海跟區域的和平穩定，那中國北京當局單方面，片面的軍事的挑釁的行為無助於區域和平穩定，也無助於兩岸關係的發展，更不會得到台灣人民的支持。

被問到昨天才剛跟美國簽完海岸合作備忘錄，就發生20架次軍機進入台灣西南空域事件；張惇涵說，台灣會持續跟美國及相關的理念，相近國家持續合作的目的都是為了能夠共享資訊、能夠充分合作，同樣的目標是一致的，都希望維持區域的和平、穩定跟繁榮發展。「這也是我們共同的目標」。

類似事件是否會變成常態化？張說，「關鍵在北京當局」，北京當局應該要清楚的知道，區域和平的穩定，每個區域內的國家都有共同的責任，每個人都要擔負起，每個國家也都要擔負起其他相關的責任。

(中時 )