一名40歲蕭姓女子，本月初在中山區健身房行竊，得手4000元，警方循線到新北市逮人，赫然發現女子的名字竟變成「亮搞玩」，令員警一度以為自己抓錯人，後來蕭女才坦承自己是為了1萬元獎金而改名，面對有如鮭魚之亂的翻版，員警也是哭笑不得。

繼壽司店推出的鮭魚行銷手法後，YouTuber「亮搞玩」日前也跟風推出同名活動，表示只要名字和「亮搞玩」同音同字將發送1萬元，消息一出立即吸引2名桃園民眾改名，不料，連女竊嫌也為了1萬元改名。

警方調查，蕭女月初混進一家健身房，見置物櫃上有一個女用皮夾，便起貪念趁隙將裡面的4000元摸走，被害人發現後立即到派出所報案。

警方追查，蕭女平日居無定所，常在新北市新莊區一帶出沒，警方於是在附近埋伏守候，果然將蕭女逮捕到案，但一看到她的身分證上的姓名竟是「蕭亮搞玩」，員警當場傻眼。

警方一度以為抓錯人，但在追問之下，蕭女才坦承因為看到最近很流行改名，YouTuber「亮搞玩」又推出只要名字一樣就可以獲得1萬元獎金的活動，自己無業所以才想藉機賺獎金。警方訊後，依竊盜罪嫌將蕭女移送法辦。

(中時 )