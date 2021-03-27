行政院長蘇貞昌今宣布中央將斥資130億元，在板橋特專三用地打造國家級兒童未來館，「給新北市民、給全國的兒童節大禮」；不過談及新北市長侯友宜多次喊話中央幫忙的淡北道路等市政建設，蘇貞昌受訪表示，他特別知道新北哪些地方該做、哪些應該怎麼做，只有中央、地方合作，大家才能一起為地方建設。

蘇貞昌2018年參選新北市長時承諾將特專三用地打造兒童博物館，喊話「100天內解決」，時隔2年他今再次前往視察，現場宣布中央將投入127.9億經費，興建「國家級國家兒童未來館」，結合兒童文化體驗館、數位藝術體驗館、智慧停車設施等，「兒童節前夕，我來送給全國兒童一個大禮物」。

不過新北市多項提案卡在中央，如淡水人期盼20多年的淡北道路經費補助遲未獲得核定；對此蘇貞昌強調，新北這麼大、人口那麼多，很多東西需要建設，他看侯市長很努力在做建設，他也很努力在幫忙，且他特別知道新北哪些地方該做、哪些應該怎麼做，以及做事會碰到什麼困難。希望如果還有困難，就多溝通解決困難，只有中央、地方合作，才能大家一起為地方做建設。

(中時 )