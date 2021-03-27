金門又有老人走失，警方凌晨2點多在金寧鄉長鴻KTV一帶，發現穿著單薄的84歲楊姓老翁獨自徘徊，還不時嘟嚷著要來找朋友，趕緊透過MP人臉辨識，連夜找到家人帶回照顧。

金寧分駐所於日前凌晨2時40分許接獲110通報，獲悉長鴻KTV前有迷途老人需要協助，立即指派警員翁嘉鴻及宋謝承翰馳赴現場，發現1名身著單薄衣物的老翁走來走去，連自己是誰都說不清楚，也不知住家在哪裡，只是喃喃自語著，一直說要來附近找朋友。

警方馬上透過警用行動載具M-Police的人臉辨識系統，篩選出老翁可能的身分後，隨即開車載他到附近地點，挨家挨戶打聽後，最後確認老翁姓楊，今年已高齡84歲，家人據報趕至，一再感謝警方漏夜協尋。

金城分局長胡淑淨表示，金門65歲以上老年人口約1萬9400餘人，占總人口數近14％，近年來老人走失事件層出不窮，引起各方的普遍關切，警方平日即在社區治安會議或家戶訪查勤務時，加強宣導縣府社會處已經開辦「預防走失-守護QR code 布標(貼紙)」相關服務，有需要的鄉親可多加利用。

(中時 )