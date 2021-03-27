國民黨立委鄭麗文。（圖／翻攝自《中視》）

台灣面臨缺水危機，行政院院長蘇貞昌昨日（26）痛批「限水分藍綠」議題「真是天方夜譚」，稱政府3年多前就已超前部署，進行越域引水、挖掘抗旱水井等工作。國民黨立委鄭麗文則表示，蘇此話目的是想將責任推卸給時任行政院長的現任副總統賴清德，根本不是真心想解決供水問題。

鄭麗文26日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，總統與行政院長此時除了呼籲全民節約用水，還必須調整用水大戶的水費，達到「以價制量」之效，避免水費過於便宜造成浪費，另外像是漏水這種長年存在的問題，竟然沒出現在前瞻計畫中，反觀看蘇貞昌所言簡直就如「風涼話」，「什麼叫你3年前就做好了？」這種話不講還好，一講只會讓全民反感，質疑既然蔡政府3年前就知道會缺水了，那現在結果還這麼糟糕，豈不是行政效率、施政能力很差？

鄭麗文指出，蘇貞昌說出這句話，目的就是為了想「甩鍋」給賴清德，因為3年前的行政院長並非蘇貞昌，而是賴清德，蘇現在就是想提醒大家：「缺水做不好跟我蘇貞昌沒有關係，你們去查一下3年前是誰？要3年前的那個人負責！」

針對蘇貞昌的言論，鄭麗文痛批，根本無心在當下解決問題，既然號召全民要有缺水意識，就不該只挑台中、苗栗停水，當地人一定受不了，尤其苗栗人會認為自己供那麼多水給別人，為什麼自己第一個停水？之前台中缺電也是第一個懲罰苗栗人，現在缺水又是他們第一個停水，中部人是招誰惹誰？為什麼什麼事都由他們先扛？難怪會產生相對剝奪感，這種不服氣的感覺會導致民怨四起，此時更需要總統與行政院長展現「不分大小」、「不分親疏」，大家在緊急時刻共同面對供水問題的向心力。

此外，蘇貞昌今日（27）受訪表示，錢花在建設上，每一分都是值得的，今天台灣面臨百年來最嚴重旱災，我們還能撐到現在，就因為政府有花錢「前瞻部署」。

(中時新聞網)