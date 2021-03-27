海科大今日舉行55周年校慶，(左起)立委陳亭妃、台北海洋科大校長林俊彥、交通部長林佳龍、台北海洋科大董事長林世宗、立委余天與基隆市長林右昌，受邀出席剪綵。（杜宜諳攝）

騰龍遊覽車在蘇花公路發生撞山事故，釀6死悲劇，也掀出我國對於座椅檢測的不足，運安會對此已發出安全通告，交通部檢測後得知，未發現座椅施工變造或不符檢測驗證設計。交通部長林佳龍今(27)日表示，檢測基準規範確實有必要加強檢討，未來必會修正，在車體打造會加強動態檢測。

林佳龍今日出席海科大55周年校慶，在接受媒體聯訪時，被問及蘇花公路遊覽車事故並提到，交通部正在研擬進行抽檢查驗，並對推拉力所能實際承受的程度，進行動態檢測。

林佳龍說，遊覽車是重要交通工具，關係國人交通安全，儘管規範有參考國際、聯合國相關規定，還是會思考怎樣更安全也讓乘客更安心，而全國1萬5000多輛遊覽車，除了將定期檢驗，還會做修正，在車體打造上會加強動態檢測。

林佳龍提到，針對蘇花公路這次事故，遊覽車跟車體打造公司所屬718輛車，已停駛並召回檢查，時間最快希望能在清明連假前檢查完畢。

林佳龍也說，針對運安會安全通告指出之前還有兩次遊覽車事故車輛，同樣涉及跟座椅固定，交通部也將一併召回檢驗，時間訂在4月15日前，並已經跟業者充分聯絡，確保最近車輛調度不會有問題，若有營業損失，公路總局也在研究補貼辦法，請國人務必放心。

(旺報 )