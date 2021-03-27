台中市打造運動酷城市，數字會說話，依去年教育部體育署調查顯示，台中「經常舉辦體育活動」及「吸引度」兩項指標六都名列前茅，規律運動人口達33.5％。提升市民運動風氣，市府規畫建置10座國民運動中心，其中榮獲「2020國家卓越建設獎」及金安心獎肯定的潭子國民暨兒童運動中心今年1月完工，辦理驗收及籌備試營運預計年底前啟用，成為繼朝馬、北區、南屯、長春、大里國民運動中心後，台中第6座完工的運動中心。

昨日研習活動由世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心副研究員葉峯谷，講授影響台中市民運動的各個面向，包含區域、性別、年齡、運動目的、運動場館滿意度及設備充足度等，指導從中找出規律運動次數及強度不足的原因，並鎖定改善目標對象，葉講師更提出，結合公部門及民間團體的資源，發想與反思規律運動的行銷策略。

運動局表示，市長盧秀燕自上任以來，持續推廣酷運動，推動多元豐富的體育活動，市民運動風氣漸升且表現亮眼，去年全民運勇奪全國第一名總統獎，去年全障運也奪得全國第二歷史佳績，其中田徑選手許樂更打破世界聽奧紀錄，運動局更首獲體育署頒發體育「績優機關」及運動i台灣計畫「特優獎」。

盼透過此次研習輔導各體育團體增進專業知能，強化辦理體育活動及行銷的能力，使運動活動的效益持續正向成長，讓台中規律運動人口再成長。

(中時 )