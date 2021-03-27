在美國上市的中概股美東時間26日再遭重挫，百度盤中股價一度急瀉14.9％至174.05美元；騰訊音樂曾挫19.8％至16.31美元，較23日創下的歷史新高32.25美元滑落49.4％，短短數日股價已被腰斬；愛奇藝盤中一度急降27.2％至14.6美元；跟誰學股價也被腰斬，全日低位滑落到29.4美元。

新浪財經27日報導，當日美股收盤，跟誰學仍下跌41.5％，報39.01美元。騰訊音樂收盤只跌1.2％，百度收盤轉漲1.97％，報208.61美元。

對於當日中概股雲霄飛車般的走勢，交易商表示，華爾街大行高盛盤中曾掛出3,270萬股愛奇藝賣盤、5千萬股騰訊音樂及1千萬股百度賣盤。

此外，美國證券交易委員會(SEC)早前通過臨時修正法案，預備嚴厲控管不符合美國審計規定的外國上市企業，部分中資公司或面臨除牌可能性，加上中概科技股估值有過高的憂慮，都拖累股票連日下跌。

(工商 )