大陸最大的線上問答平台知乎，美東時間26日在紐交所掛牌上市，但受到美國證券交易委員會（SEC）早前通過臨時修正法案，預備嚴厲控管不符合美國審計規定的外國上市企業，加上投行大賣中概股的衝擊，知乎開盤後隨即跌破發行價，盤中一度大跌28％。

香港信報27日報導，知乎本次IPO發行價為每份美國存托股份（ADS）9.5美元，首日開盤報8.05美元，股價曾一度大跌28.3％至6.81美元，收盤跌11.2％，報8.44美元。知乎本次發行5,500萬股ADS，發行價介乎每股9.5至11.5美元，以下限每股9.5美元定價，籌資5.23億美元。

知乎在成立的10年期間總共進行過8輪融資，投資方包括創新工場、啟明創投，賽富投資基金，搜狗，騰訊投資，今日資本，華興新經濟基金，光源創投，陽光保險，高盛，百度投資，快手戰投等多家投資機構，成為大陸互聯網企業中少數聚集了「BATJ」巨頭股東的「資本寵兒」。

此前知乎已從包括騰訊，Innovation Works，MO Holding，啟明創投，SAIF，Cosmic Blue和CTG Evergreen在內的投資者獲得至少12億美元投資。

(工商 )