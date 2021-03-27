台帛旅遊泡泡首團將於4月1日正式啟航，因應防疫新旅遊型態，各產險除了推出「旅行泡泡綜合保險」外，近期兆豐保、富邦產險都宣布可以網路投保「旅行泡泡綜合保險」，讓保費可以再低點。

目前各產險推出的「旅行泡泡綜合保險」除了基本的旅行平安、傷害醫療險、海外突發疾病醫療險，更包含保額400萬元海外緊急救援費用保險，若於旅行期間意外確診，需搭乘專機返國就可派上用場。以旅平險保額500萬元為例，臺帛泡泡旅遊五天四夜行程保費2,534元。

不過，若透過網路投保，保費可以再降一些。兆豐保險表示，民眾赴帛琉旅遊投保「旅行泡泡綜合保險」可享四大保障範圍，包含旅平險500萬元，搭配傷害醫療保額50萬元、海外突發疾病保額100萬元以及海外緊急救援費用400萬，五天四夜保費2,208元起，滿20至75歲均可投保，且網路投保快速又便利，出發前一個小時皆可投保。

另外，兆豐金控旗下子公司兆豐銀行亦於19日率先宣布推出「旅遊泡泡快閃優惠」，即日起至4月底，凡刷兆豐任一信用卡購買旅遊泡泡國家機票團費單筆滿5萬元，登錄即可獲得市價3,980元的「臺灣吧超萌行李箱」，另外還將抽出一名幸運兒，可獲得團費全額返現，最高可得88,888元。此外，若搭配兆豐e秒happy卡，還可享雄獅、東南與易遊網三大旅行社最高5.5％現金回饋，預計趁這波出國透氣的民眾，記得把握這次的優惠。

兆豐保險表示，該公司為兆豐金融集團的旗下子公司，不時因應社會現況開發獨特保險商品，並時時以維護地球有限資源為己任，投入人力開發具環保概念的商品或服務，以善盡企業社會責任。兆豐保險鼓勵消費者多使用網路投保及電子保單，4月底前於網路投保任一保險商品，每單保費達300元(含)以上即可參加抽獎乙次，日本超人氣吹風機、超商禮券等。

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