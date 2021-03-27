今年的綠博內容豐富有趣，受到遊客的好評。（胡健森攝）

綠博「可愛動物區」可以親自餵食羊咩咩。（胡健森攝）

在活潑熱鬧的歌舞秀中，2021宜蘭綠色博覽會宣告正式登 場。（胡健森攝）

在疫情威脅未解之下，2021宜蘭綠色博覽會27日如期在宜蘭縣武荖坑風景區熱鬧登場，開幕還不到一個小時，就湧入了超過3000名遊客，停車場更宣告爆滿，可見各方對今年綠博的期待程度。

去年綠博因新冠肺炎疫情爆發而被迫停辦，今年在籌備期間又因為桃醫發生群聚感染事件，宜蘭縣政府在辦與不辦之間陷入掙扎，籌備工作也停擺了一個月的時間，最後綠博能如期舉行，可說是工作團隊日以繼夜不斷趕工拚出來的成果。

在27日的開幕儀式，宜蘭縣長林姿妙除了親自帶領踩街隊伍繞行園區，還親自下場表演一段單人擂鼓秀，為綠博正式揭開序幕。

雖然籌備工作時間少了將近一半，但今年呈現的綠博內容卻更加豐富、有趣，今年以氣候變遷為活動主軸，進一步設計了以能源為主題多種創作體驗的「無所不能館」、讓人看了會冷汗直流，深刻感受地球暖化恐怖的「國土淹沒AR裝置」、「熱浪乾旱體驗區」。

園區也有最後孩童歡迎的「可愛動物區」，可以親手餵食可愛的羊咩咩；直接進入溪流觀察魚蟲日常生活的「魚眼看世界」；還有刺激好玩的「親子滑草坡」、「唐吉訶德闖關區」；當然還有秉持綠博精神，在體驗中學習到知識的「百草樂園」、「農業實驗學校」、「蘭陽候鳥館」等。

如果逛累了偌大的綠博園區，則可以到「夢想騎士」主舞台，欣賞由蘋果劇場創作、適合全家一同觀賞的《夢想騎士-憨吉蝌蚪的時空幻旅》兒童劇，這齣兒童劇以「唐吉軻德」諧音為名，兩名可愛的主角「憨吉」與「蝌蚪」為了阻止全球暖化踏上了冒險的旅途，戲劇內容有趣又富有教育意義，非常適合全家一同同樂。

(中時 )