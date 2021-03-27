蔡英文總統今出席「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」；總統致詞時表示，「真抱歉，讓大家等的這麼久，現在終於要把有罪的標籤撕下來」；期待促轉會達成幾個重要任務，如處置威權象徵等；從歷史的縫隙中找出真相，還給當事人的一個公道，這就是設立促轉會的意義。

蔡英文致詞指出，這次撤銷的105判決，當事人共一百人，其中有26件沒有受過補償、賠償。是促轉會在法律授權之下一案一案的重新調查認定後才得以平反。

蔡英文說，她要肯定促轉會對過去3年與時間賽跑，推動許多重要工作。包括在還原歷史真相部分，促轉會徵集政治檔案、建立第一個轉型正義的資料庫。也開始研究威權時期的壓迫體制，陸續發表重要報告。處理威權象徵部分，促轉會透過協商，處置了4百多個威權象徵，也正在進行保存不義遺址的法制規劃。

總統說，在重建社會信任部分，促轉會積極透過網路、實體活動跟社會對話，推出受難者照顧方案，讓長照體系認識政治暴力創傷，讓前輩可以重建國家與社會的信賴關係。

總統說，正因為轉型正義有這麼多工作要做，期待促轉會與政府各機關能夠一起達到下面幾項重要任務；第一、加速政治檔案清查工作：特別是最近有進展的情治機關檔案，要全面整理加以研究，才能還原威權政府對人民的壓迫和監控的真相。

第二是，總統說，隨著檔案重見天日，要更努力調查歷史真相，只有重建出威權時期層層壓迫過程，寫進總結報告，並提出後續政策與法制，才能終結台灣轉型正義經常被批評，只有受害者、沒有加害者的事情。

總統表示，第三和政府各機關落實轉型正義，例如，研議賠償方案、處置威權象徵、照顧受難前輩工作，除了需要促轉會持續規劃溝通，相關機關也有責任共同參與。

蔡英文表示，轉型正義就是民主國家告別威權傷痛、建立人權觀念的基礎工程，政府每個機關都要虛心面對、積極的落實。在台灣深化民主、鞏固民主過程，一定要通過轉型正義這一關，只有集體面對真相、集體修復創傷，台灣社會才能夠告別悲情，走向共同的未來，「這是我們的使命，我們一起來達成」。

(中時 )