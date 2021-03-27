多家國際知名品牌抵制新疆血棉花行動，近日在中國大陸引發抵制這些品牌的浪潮，不少中港台藝人切割取消代言。國民黨主席江啟臣今天表示，保障新疆人民的基本人權和生活、勞動條件，才是關切新疆棉事件的真正目的，基於這樣的價值與理念，他衷心希望各界尊重及保障台灣企業主和藝人的言論自由，兩岸執政者則應積極保護受波及的台灣企業和藝人。

國民黨前主席洪秀柱掌舵的中華青雁和平教育基金會，下午將舉辦「護憲保台論壇」，邀請前主席朱立倫、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等潛在黨主席可能人選，儼然成為黨主席前哨戰。

因參加青工運動會，國民黨主席江啟臣派大陸部主任左正東出席，江為此感到十分可惜，他在臉書表示，近日多家歐美知名服裝品牌，因從去年底至中國大陸的新疆棉花，引發大陸人抵制，事件愈演愈烈，在兩岸關係低迷不振之際，更加深了大家的憂慮，因此，更凸顯洪秀柱辦研討會的重要性。

江啟臣重申，不論是兩岸關係的對話，或是新疆棉花的爭議，都應該回到價值的立場來思考；國民黨兩岸政策的本質，就是和平、繁榮；先有和平才有穩定感，有了穩定感就可能求同存異、平等協商、增進互信；先有繁榮才有幸福感，有了幸福感就可能分享成果、深化交流。

江啟臣說，國民黨走出過去國共戰爭的威脅，逐步依照國父孫中山思想和《中華民國憲法》揭示的原則價值，保障了今天台灣人民珍惜並感到驕傲的自由、民主、人權與繁榮；在倡議大陸政策以及接觸中共時，國民黨不應也不會犧牲這些原則與價值。

江啟臣指出，這次新疆棉花的事件當然也是如此，他認為，無論漢人、當地維吾爾族和其他少數民族的勞動權和宗教權，都應該獲得保障與尊重。在台灣，對新疆發生的事情所知真的很有限，中共當局與關切的各方應該讓資訊更加公開透明，讓更多人了解目前新疆採棉工人的工作條件和生活狀況，一切攤在陽光下，當有助於平息爭議。

江啟臣說，國際間許多無區別、衝動式的制裁，受害者最後卻可能是大家想要幫助的對象；此時煽動的言語、訴諸民族主義、相互的指責或抵制，並無助於了解真相，也無助於促進新疆當地人權與生活、勞動等條件的再提升。

江啟臣強調，兩岸關係一向是國民黨至為關心的重點，尤其是如何確保對台灣有利的兩岸和平發展。民進黨執政後，兩岸那種「沒有對話只剩喊話」、「沒有對弈只有對峙」的僵局，更讓許多國內外人士憂心忡忡。

(中時 )