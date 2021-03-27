行政院長蘇貞昌今宣布斥資130億元在板橋特專三用地打造國家級兒童未來館，「是給新北市民的兒童節禮物」，不過新北市向中央爭取的30億淡北道路補助卡關至今，市長侯友宜受訪表示，希望淡北道路能像今天的國家兒童未來館一樣，儘速拍板定案。

蘇貞昌今視察板橋特專三用地，侯友宜、立委羅致政、張宏陸以及新北市多位議員出席，蘇貞昌現場宣布中央將投入127.9億經費，興建「國家級國家兒童未來館」，結合兒童文化體驗館、數位藝術體驗館、智慧停車設施等，「兒童節前夕，我來送給全國兒童一個大禮物」。

媒體問及是否當面向蘇貞昌請命淡北道路經費，侯友宜說，淡北道路20多年來經過中央多次評估，對北台灣、尤其雙北市民是最方面、最經濟實惠的交通動線，目前交通部仍在行政院指示底下，做周邊完整的評估，評估結果最快4月、5月會出爐。

侯友宜說，新北市尊重交通部的評估，但最重要還是希望中央儘速給30億的資源，讓淡北道路儘速開通，過程中難免有不一樣想法，新北市會持續跟中央溝通，他也多次到行政院跟院長、政委報告說明，希望淡北道路能像今天的國家兒童未來館一樣，儘速拍板定案，讓雙北能在淡水的發展上創造雙贏。

(中時 )