教育局長楊振昇為期勉各位志工對家庭教育的服務熱忱，特別親臨現場，進行授證儀式。(教育局提供)

活動中頒發志工聘書，透過頒發聘書，讓志工受聘為家庭教育中心志工，象徵推動家庭教育的種子發芽。(教育局提供)

台中市家庭教育中心配合節令，在大地回暖時節，特以-「春暖花開，綻放愛」為主題，更讓志工及工作人員，用青春活力的花朵為裝扮，並以最熱忱活力的精神，傳遞滿滿的愛及溫暖給予所有市民。(教育局提供)

台中市家庭教育中心為激勵士氣及感謝志工的奉獻，27日於東區進德國小，辦理志工授證暨增能活動，志工們齊聚共同參與。教育局長楊振昇為期勉各位志工對家庭教育的服務熱忱，特別親臨現場，進行授證儀式。

台中市家庭教育中心志工在各行政區，結合各社會資源如各市立圖書館、區公所、學校及社區關懷據點等透過公私協力辦理各種活動，如說故事、繪本帶領、桌遊帶領或是親子DIY等，皆帶領親子、伴侶、祖孫們等一起學習，增進互動及溝通，促進中市家庭的和諧。

活動中頒發志工聘書，透過頒發聘書，讓志工受聘為家庭教育中心志工，象徵推動家庭教育的種子發芽，亦感謝志工幹部帶領志工團隊協助推展家庭教育。

志工隊長李小姐在家庭教育中心服務將近30年，奉獻青春、時間及精力，但她認為在志工服務的過程中，其實自己是獲得最多的人，可謂施比受更有福，並且還邀請自己的先生和女兒一起從事志工服務，現在全家在家庭教育中心邊學習成長，邊服務市民，更增進全家人的感情!

志工李小姐表示，擔任家庭教育中心志工亦已將近30年，透過志工相關在職訓練課程的學習，擁有更多專業知識，提供家庭教育諮詢服務，幫助更多市民家庭可以更加和諧，增進親子關係、親密關係或自我調適等，認為這份志工工作是人生很重要的使命，生活也更加充實，生命也更具意義。

活動中更安排了志工增能課程-說故事培訓，特邀請思多力親子成長團隊劉緒娟老師，提供專業的說故事培訓，透過各種不同繪本，從吸睛的教案準備及活動設計，到示範如何用不同演繹方式說故事，更了解如何實際透過

聲音表達的轉換，讓親子可以開心一同共學共讀，以提升中心志工推動家庭教育服務的能量。

台中市家庭教育中心配合節令，在大地回暖時節，特以-「春暖花開，綻放愛」為主題，更讓志工及工作人員，用青春活力的花朵為裝扮，並以最熱忱活力的精神，傳遞滿滿的愛及溫暖給予所有市民。另配合市政府防疫措施，所有志工及工作人員均須量測體溫、配戴口罩並以酒精消毒，始能進入會場，落實完備防疫措施。

台中市政府教育局長楊振昇表示，期勉家庭教育中心及志工新的一年，持續推動家庭教育，讓中市家庭教育可以更發光發熱，讓全體市民家庭和諧，讓更多家庭能得到充滿愛及溫暖的支持。

(中時 )