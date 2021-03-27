前主播、甜姐兒侯佩岑最近帶媽媽林月雲、老公黃伯俊上節目，一舉一動都成為眾矢之的，先前母女倆在鏡頭前懺悔互相道歉，因林月雲過去情史被罵翻，侯佩岑出面代為道歉後便不再發聲，近日粉絲發現疑似友人在IG上心疼侯佩岑，表示：「不要再欺負我姐了」。

侯佩岑在新一集《婆婆與媽媽》中再度落淚，談到讓大兒子Ian上了一堂生命教育課程，「他就一直哭一直哭，他不要我們去天堂」，原來是Ian發現父母有可能早一步離開他，感到震驚不捨，侯佩岑則對Ian說：「我會努力陪你很久很久，到你生小孩，然後媽媽也會像外婆這樣幫你帶孩子，才會去天堂」，但仍無法止住Ian的淚水。

侯佩岑在節目上談兒子落淚。（圖／翻攝自秒拍）

侯佩岑說，Ian接著童言童語表示不肯，「他要跟我們一起去天堂」，這番話讓侯佩岑想起了林月雲，直說：「我不知道我可不可以想像我媽媽不在我旁邊的時候......」，林月雲此時接話承諾：「媽媽會很努力的」，答應會陪侯佩岑長長久久，可見母女倆好感情。

友人聲援侯佩岑。（圖／翻攝自佩岑ins搬運微博）

先前林月雲被罵翻，侯佩岑跳出回應因為母親年紀大，又動了心臟手術，不知道還能跟媽媽相處多久，才會決定帶媽媽上節目留下回憶，「對於種種紛擾，我由衷感到抱歉」，自此不再更新臉書、IG、微博。她的粉絲、微博帳號「侯佩岑ins搬運」今(27日)曬出侯佩岑近照，說：「終於看到新鮮的佩岑了」，而照片中可見疑是一群工作人員圍在侯佩岑旁邊，組成「Patty Fighter」，又心疼寫下：「不要再欺負我姐了！！！」其他網友回：「我們也是她的護衛隊」、「姐姐好瘦啊，嗚嗚那麼高，都那麼容易被抱起來」、「還有我們守護姐姐」。

(中時新聞網)