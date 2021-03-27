艋舺古早味油飯飄香60年 在地人推早餐必吃這味｜Taiwanese Sticky Rice Recipe / 台湾風おこわ

早期台灣的市井小民多以勞力工作為主，所以許多人都會選擇香Q又有飽足感的油飯作為早餐。在萬華有間開了將近60年的油飯，是艋舺在地人喜愛的晨間美味，如今第三代老闆仍遵循古法製作，繼續傳承古早的好味道。

阿萬油飯，有著充滿歷史感的招牌，沒有過多的裝潢，卻有不凡的味道。(攝影/邱子軒)

位於萬華車站對面的阿萬油飯，有著充滿歷史感的招牌，沒有過多的裝潢，卻有不凡的味道。老闆黃世宇表示，起初阿嬤是在三水市場裡叫賣，直到漸漸做出口碑才變成店面，他也解釋，店名會叫阿萬是因為阿嬤擺攤時動作很慢，都被客人稱為「阿慢」，所以後來就用阿萬作為招牌。

早期台灣的市井小民多以勞力工作為主，所以許多人都會選擇香Q又有飽足感的油飯作為早餐。(攝影/邱子軒)

油飯吃起來Q彈且粒粒分明，還散發著淡淡的中藥香氣，老闆透露油飯好吃的秘訣，得用木桶蒸糯米，因為木桶會把多餘的水分排掉，能蒸出Q彈的米飯。糯米的選擇也有講究，必須用用台灣濁水溪長糯米，即使放涼後也不會軟爛，最後再拌上自己炸的豬油和特製中藥調味。

老闆黃世宇原先是電子工程師，在因緣際會下暫時回到家中幫忙。(攝影/邱子軒)

老闆黃世宇原先是電子工程師，在因緣際會下暫時回到家中幫忙，這段期間讓他深深體悟到，如果自己不接手這家店，那阿嬤的味道就會不見，於是他放棄工程師的工作，全力學習做油飯。為了讓老店能永續，黃世宇配合現代人養生觀念，將油飯稍微改良，減少鹽和油的用量，他表示整體口味還是和阿嬤的古早味一樣，希望能將這充滿回憶的味道永久流傳。

(攝影/邱子軒、剪輯/盧致行)

(中時新聞網)