返台加入安永鮮物的左投陳冠宇，今天在春季聯賽首度亮相，對於自己返台後初登板表現，他表示自己還在調整階段，希望接下來能在變化球跟直球都有更好控制的情況下做開局，今年將朝先發做準備的他，此次聯賽也會朝1周出賽1次為目標。

賽前安永鮮物教練團本來設定陳冠宇初登板用球數約70到80球，5局投完剛好80球，沒想到6局上他又續投，最後投了5.2局用103球，被敲8支安打，投出5次三振、1保送，失2分皆為自責分，根據場邊測速最快球速148公里。

陳冠宇賽後坦言自己還在調整階段，變化球狀況還未到最佳，但好在直球狀況不錯，成功彌補了過來，「這只是自己第一場比賽，對接下來調整滿有信心的，現就剩一些縱向變速球沒投手，把這些缺點補足後之後應該可以多投1、2局。」

今天陳冠宇最快球速148公里，來到第6局也還有147公里，陳冠宇對球速還算滿意，「但還可以更好。」之後他也將視比賽狀況，若自己身體狀況許可，會與教練討論，朝1周1次先發目標前進，「1周先發1場應該是OK啦！」

安永鮮物總教練吳思賢則表示，會視陳冠宇的恢復狀況再來做安排，若沒有任何問題，正常1周會讓他出賽1次，他也認為，陳冠宇本季要朝先發投手做準備的話，球的數量一定要夠，「現在他也正往這方面去做調整，但以今天長局數來看，他的控球還要再加強一些，感覺今天失投球較多，表示他還未完全準備好。」

而安永鮮物最終靠著李承恩再見安打，以4比3擊敗台灣電力，奪下春季聯賽第2勝，目前2勝2敗。

(中時 )