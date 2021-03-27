日本職棒與F1賽車新賽季分別26、27日陸續開戰，假日沒有外出踏青，喜愛棒球或賽車的朋友打開電視、拿出手機，台灣運彩有多項相關投注玩法，包含冠軍預測、單場或場中投注等，看賽事、再投注，更能感受到賽季緊張及刺激。

由於台灣有多名選手在日本發展，包含阪神虎的陳偉殷、讀賣巨人的陽岱鋼與火腿的王柏融，因此，台灣運彩特別推出日本職棒賽的精選賽事的單場或場中投注，讓台灣民眾為台灣選手加油。台灣運彩表示，新賽季日本職棒總冠軍投注，仍以去年總冠軍軟體銀行鷹被視為大熱門，軟體銀行鷹賠率2.05倍最低，阪神虎賠率5.00倍居第二、讀賣巨人5.75倍占第三。

至於日本職棒預測兩聯盟中哪支隊伍有機會進入總冠軍賽，台灣運彩提供「日職總冠軍賽中央聯盟參賽隊伍」、「日職總冠軍賽太平洋聯盟參賽隊伍」投注，中央聯盟以阪神虎賠率2.10倍、讀賣巨人2.40倍最被看好，有機會代表央聯晉級總冠軍賽；太平洋聯盟兩支賠率較低的隊伍則是軟體銀行鷹的1.55倍以及樂天金鷹的3.75倍，軟體銀行應更是6個選項中唯一賠率低於2的隊伍，顯示以過去資料研判，其他隊伍的實力與軟銀鷹尚有一段的差距。

至於F1賽車第一站巴林大獎賽，台灣時間27日晚上11點將進行排位賽，台灣運彩則推出4種冠軍投注玩法，包含「 F1巴林大獎桿位 (排位賽最快車手) 」、「 F1巴林大獎賽冠軍」、「F1巴林大獎賽最快圈速車手」及「F1巴林大獎賽第一個退賽車手」。

F1賽車新賽季冠軍投注預測，台灣運彩在「F1世界冠軍車手」投注賠率，則以多次拿下世界冠軍的漢彌爾頓賠率1.30倍最低，紅牛車隊的維斯塔潘賠率3.00倍居次，賠率第三低則是漢彌爾頓的隊友波達斯賠率13.00倍；「F1世界冠軍車隊」玩法以梅賽德斯賠率1.13倍最低，紅牛3.20倍緊追在後。至於確切的賠率仍以台灣運彩官網為準。

(工商 )