美國白宮於美東時間26日表示，美方已經邀請中國、俄羅斯等40國領導人出席4月份在美國舉辦的首次全球氣候峰會。

華爾街見聞27日報導，白宮當天在一份聲明中稱，此次峰會將於4月22日至23日透過視訊方式舉行，美方邀請了包括中國、俄羅斯在內38個國家的領導人以及歐盟委員會主席和歐洲理事會主席。

聲明表示，美國將在峰會上宣布「具有雄心的」2030年溫室氣體減排目標，並將其設為美國在巴黎協定規定下的國家自主減排貢獻。峰會將突出應對氣候變化採取更為有力行動的緊迫性和經濟效益，並將重新召開由17個國家參加的主要經濟體能源與氣候變化論壇。

報導稱，美國前總統川普2017年6月宣布美國將退出巴黎協定，稱該協定給美國帶來苛刻財政和經濟負擔。2020年11月4日，美國正式退出該協定。2021年1月20日，拜登就任總統首日即簽署行政令，宣布美國將重新加入巴黎協定，美國於2月19日正式重返該協定。

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