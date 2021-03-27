桃園市政府勞動局為一名外籍移工勞資協調，雇主竟將新台幣8938元薪資全數以1元硬幣方式給付；勞動局說，幸好郵局協助以機器清點後換紙鈔給移工，這名雇主真丟台灣人的臉。

「8938個1元硬幣的羞辱」，移民移工服務中心在社群網站臉書（Facebook） 發文表示，一名移工在台灣任看護工4年，期間被雇主要求協助雇主家經營的餐車工作，長期下來疲憊不堪，向仲介反映卻不處理；雇主稱如果要轉換雇主，除不給付薪資，還須賠償4萬元提前解約金。

移民移工服務中心說，昨天協助移工在勞動局開協調會，雇主同意移工轉換雇主，返還尚未給付的薪資，但竟將2袋裝滿1元硬幣布袋放桌上，要移工自行清點出8938元，「只要談到移工，就可看到台灣人最醜陋的那顆心」。

勞動局外勞事務科長陳秋媚上午告訴中央社記者，今年是移工續約後第1年，想獲更好待遇，加上長期幫忙餐車，想換到製造業，但仲介覺得對雇主不好交代，找承接人也有困難，不太同意跟雇主溝通、協調；接獲檢舉後曾到場檢查，沒發現移工有從事許可以外工作。

她說，昨天雇主拿出兩大袋零錢，現場所有人都傻眼。同仁一開始還幫移工清算，數了10分鐘發現這不是辦法，進辦公室向她求救，「我看見滿桌一塊錢後，心裡一把火上來，說數什麼數，全都不准數。」

陳秋媚表示，當時雇主正打算離開被她制止，「錢沒有算清楚就不算給付完成」，還忍不住罵雇主和仲介，真丟台灣人的臉；雇主反駁「零錢有什麼問題嗎？這都是國幣」，家裡做生意，零錢很多。

她說，她趕緊協調桃市府對面郵局可否幫忙換成紙鈔，真的很感謝郵局幫忙，否則郵局一次收這麼多1元硬幣會造成作業困難，幸好郵局內有認識的人，用機器清點零錢、存戶頭後再領紙鈔，但即使機器清點也花了半小時。

陳秋媚表示，這兩袋錢是她要求雇主搬到郵局，「清點後多了7塊錢，我也還給他」；雇主雖態度不佳，但沒法令可罰，事後她對雇主說，要好聚好散，「不要這樣羞辱人」，希望外界對移工不要有既定印象，很多時候其實雇主行為更令人難想像。

疑似雇主方也在臉書發文說，鬧到這地步已不是小問題，「開心就說做，跟男朋友吵架就喊不幹」，到底誰受害？「我真的看不懂，隨便你們報」，摸良心講，對移工一點虧欠都沒有。（編輯：李明宗）1100327

(中央社)