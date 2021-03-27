湖人總算在「小皇帝」詹姆斯受傷停賽之後，第一次嘗到贏球滋味！靠著哈瑞爾、薛洛德、馬基夫莫里斯等人下半場火力全開，湖人27日以100比86逆轉擊敗來犯的騎士，終於中止最近4連敗，目前戰績29勝17敗，續居西區第4位置。

原本打完上半場，湖人還以44比51落後，但在第3節，湖人單節轟進28分，其中以哈瑞爾、薛洛德兩人內外聯手表現最佳，反觀騎士只拿10分，打完前3節，湖人反以72比61超前，末節一開始又是7比0攻勢，也讓騎士無力追趕。

湖人以替補前鋒哈瑞爾24分、10籃板的雙十表現最佳，薛洛德也拿17分、7助攻與5籃板，荷頓塔克15分，莫里斯13分，接下來詹姆斯預計還需缺席3到4周時間，「一眉哥」安東尼戴維斯則是還需兩周，才有可能宣告傷癒復出。

小蘭斯替騎士貢獻全隊最高17分、10籃板及5助攻，看起來似乎擺脫先前交易謠言困擾，加蘭14分，賈瑞特艾倫13分、11籃板，騎士目前17勝28敗，排在東區第12的尷尬位置，到底接下來要全力搶進季後賽？還是提前擺爛？騎士高層恐怕很難取捨。

(中時 )