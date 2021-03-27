曾為李安執導電影《斷背山》擔任編劇的賴瑞麥克墨特瑞（Larry McMurtry）25日因心臟衰竭去世，享壽84歲。李安聽聞噩耗後表示：「他是偉大的作家， 在拍《斷背山》時，他給予我很多的教育還有幫助。非常懐念他。」恐怖小說之王史蒂芬金（Stephen King）也在推特哀悼，「安息吧，牛仔」，並讚他為說故事好手。

賴瑞麥克墨特瑞生於1936年，1966年出版的小說《最後一場電影》於1971年改編成同名電影，使他首度受奧斯卡青睞，提名最佳改編劇本；2005年則與長期合作的黛安娜歐桑納（Diana Ossana）一同改編《斷背山》，並在隔年奪下奧斯卡最佳改編劇本。

同樣是小說家的賴瑞麥克墨特瑞，也曾以西部冒險小說《寂寞之鴿》獲普立茲小說獎肯定，寫作生涯著有超過30本小說作品，包括回憶錄、歷史和散文主題等作品，也著作20餘部電影與電視劇本。2015年9月他獲時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）頒發國家人文獎章。

(中時 )