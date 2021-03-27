水情拉警報，台中、苗栗和北彰化將自4月6日起實施「供五停二」的限水措施，一名超商店員透露，最近免洗衣褲銷量變大，呼籲大家別把脾氣發在店員身上，擔心這波乾旱可能會引發免洗褲及衛生紙之亂，貼文曝光後，引發網友關注，有網友擔心，只要有人開始搶，新聞報出來後，就會引發跟風。

原PO昨（26）日於臉書《報怨2公社》貼文，表示他是一名超商店員，這兩天發現門市的免洗衣褲銷量變大，不少買不到的民眾還將怒氣發洩在他身上；他說「我只是負責顧店的店員」，已經向店長反應加訂商品，希望大家多點耐心再等等，眼看著限水日即將到來，令他擔心又可能掀起搶購衛生紙、免洗褲之亂。

貼文曝光後，掀起網友關注留言「反正不論發生什麼事，先搶衛生紙就對了」、「只要有人開始搶，新聞報了之後，就會有人一窩蜂跟著了」、「最近又不能出國，搶買免洗褲的意義是？」、「搶衛生紙能理解，搶免洗褲是什麼概念？」

留言中一名網友則認為，台灣面臨缺水問題也不是一天兩天的事情，政府雖然說要實施限水措施，但實際上還是有不少民眾無感，用水毫無節制，與其搶買免洗衣褲，不如想著如何在生活中節約用水比較實在。

(中時新聞網)