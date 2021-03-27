住商機構中區協理賴萬表示，位於台中港特定區市鎮中心的清水，擁有三港優勢，在比價效應之下，不少人往房價相對親民、且各項生活機能也到位的清水，自用與投資買盤雙雙轉進。（盧金足攝）

台中市清水鰲峰山可規劃「清水鰲峰山自行車輕旅」，串連周邊景點，在初夏時一次感受慢活輕旅的自在。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

政府打炒房，房價還是漲聲不斷，住商機構與僑馥建經統計2019年與2020年的大樓房價漲幅後發現，全台中大樓漲幅達5.4％，其中以清水、大甲表現最佳，漲幅均超過一成，大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，台中在重大建設與資金話題帶動下表現亮眼，清水與大甲受惠於低基期，漲幅更為明顯，清水作為中台灣唯一具備海陸空三種運輸動能區域，房價基期低與商圈效益加持，吸引建商卡位。

住商機構中區協理賴萬表示，位於台中港特定區市鎮中心的清水，除有三港優勢外，由於鄰近的沙鹿房價已經飆到相當高，在比價效應之下，不少人就會開始往房價相對親民、且各項生活機能也到位的清水，自用與投資買盤雙雙轉進，更帶動交易活絡，而台74號道路的連結，同為海線的大甲，成為買房客的新歡。

政府打房又一波，台中房市怎麼走？郎美囡認為，雖然政府現階段打房積極，房地合一2.0會對市場產生深遠的影響，不過在政策利空當下，也是自用型購屋人擇優進場的好時機，選擇地點好、機能佳的個案，即使價格修正，長期持有也不需要太過擔心。

(中時 )