丹尼爾格林殺害了喬丹父親，1996年被判處終身監禁不得假釋。（美聯社資料照）

丹尼爾格林(Daniel Green, 與七六人前鋒格林同名同姓)真的是殺害老喬丹的凶手嗎？這件凶案成為IMDb最新紀錄影集《真實謊言》(Moment of Truth)的主題，5集的紀錄片帶觀眾重新檢視1993年7月的詹姆斯喬丹(James Jordan)命案，探討背後可能有另一個與法庭判決不同的真相。

麥可喬丹(Michael Jordan)的殺父仇人有兩位，一個是已經被核准假釋的德馬利(Larry Demery)，另一個就是格林。當時民間傳言美國檢方對於黑人被殺害的案件總是動作緩慢，然而喬丹早已是名動公卿的重量級人士，因此該案被認為是「比照白人被殺的速度來偵辦與審判」。很快在1996年，格林、德馬利都被判處了無期徒刑。

驗屍的醫師薩克斯頓(Joel Sexton)指出，老喬丹身體右側受到的霰彈槍傷是他死亡的原因，但是醫師卻沒有在衣物上找到相應的彈孔。冤獄調查者穆馬(Christine Mumma)在影片中說：「他特別強調沒有找到彈孔，但那件上衣呈到陪審團面前的時候卻多出了彈孔，甚至還出現留有火藥殘渣的證詞。老喬丹遇害後被棄屍至水裡將近兩周才被發現(11天)，那些殘餘物怎麼沒被洗掉？」

兩位凶手都否認開槍，德馬利與檢方談條件，他指證格林，並在25年後獲得假釋，格林則是終身監禁不得假釋。穆馬質疑檢方故意無視對格林有利的證據，急著把他抓去定罪，格林後半生的命運就此決定了。格林至今堅稱沒有殺人，並且相信喬丹已經原諒他。

(中時新聞網)