文化大學廣告系第32屆畢業展「辨風向WINiD」26日舉行開幕式，台北市副市長黃珊珊受邀出席，並肯定學子表現。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

文化大學廣告系第32屆畢業展「辨風向WINiD」26日舉行開幕式，台北市副市長黃珊珊受邀出席，在看完全部展區後，肯定同學創意，更特別鼓勵學子勇於創新，並強調北市府提供諸多創新創業資源，設有「台北市創業服務辦公室」，可作為新生代的強大職涯後盾。

文化大學廣告系第32屆畢業展「辨風向WINiD」26日起至28日，在台北信義新光三越A9館盛大舉行。

黃珊珊肯定文大廣告系師生的表現，認為如此畢業展規格，以不輸業界展覽，她身邊諸多好友都是文化大學校友，並自稱是「文化之友」，只要有工作資源，必優先錄用文大學子。另外也鼓勵文大學子如有創業規畫，可洽「台北市創業服務辦公室」，如此平台可作為新鮮人創業強大後盾。

除了黃珊珊，同時也有諸多知名業界代表出席，包含電通新極現廣告執行副總經理暨創意長詹朝棟、雪芃廣告集團執行長謝中川等人接受邀，並期勉學子都能成為優秀廣告人；而因疫情，決策公關創辦人暨聖火傳媒科技總裁吳孝明則以視訊方表達祝賀。

文大廣告系表示，今年畢業展共包含10組，並邀請到諸多知名品脾，包括：黑松、台電、光泉、SAFEWAY、北極熊、因特力淨、宏亞食品股份有限公司、三花棉業、宣影布以及安德烈慈善協會等，讓學子一展所學，為品牌施展年度行銷行銷操作，並結合線上網絡社區平台及線下實體活動的曝光。

(旺報 )