台灣面臨56年來首見大旱，苗栗、台中自4月6日起率先限水，採供5停2。行政院長蘇貞昌說，三年多前「超前部署」，所以有越域引水將翡翠水庫的水引到新北，另一方面很早挖掘抗旱水井以及海水淡化種種措施，否則今年這種百年旱災，早就該停水了。對於此番言論，資深媒體人謝寒冰昨(26日)在政論節目中批，到底部署什麼？結果現在還不是要停水？

苗栗、台中率先「供5停2」限水，不過其他綠營執政縣市卻還未限水，引起藍綠有別的疑慮。對此，行政院長蘇貞昌26日駁斥表示，限水分藍綠真的是天方夜譚。蘇說，我們三年多前超前部署，所以有越域引水將翡翠水庫的水引到新北，石門水庫每天20萬頓供新竹。另一方面，我們很早挖掘抗旱水井以及海水淡化種種措施，否則今年這種百年難得的旱災，早就該停水了。

對此，謝寒冰26日在政論節目《新聞大白話》中說，「拜託，你三年前超前部署什麼？到底部署什麼？結果現在還不是要停水，那有差嗎？」他認為最讓大家遺憾是先停苗栗、台中，偏偏選國民黨縣市，可是南部也沒水啊，就連苗栗縣長也提到苗栗縣共有5座水庫，卻第一個被限水，毫無水資源公平正義。

針對外界質疑經濟部抗旱會議宣布的限水措施「有藍綠之分」。王美花日前回應，用水抗旱沒有分藍綠，應變中心都是專業討論，不論是地下水、伏流水或是天氣預測都很專業，絕對沒有藍綠的問題，也不可能有藍綠的問題。不過，仍未止息藍綠有別的質疑。

(中時新聞網)