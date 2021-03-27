Wowww thanks @Dame_Lillard for the support. Legit means a LOT! Learning how I can be a better ally as well 👊🏼 https://t.co/3YYlm3ry1Z — Jeremy Lin (@JLin7) March 27, 2021

儘管拓荒者明星後衛利拉德因為連兩天出賽宣告輪休，他卻在27日拓荒者與魔術場邊，刻意穿上印有「停止仇恨亞裔」的T恤，表達他力挺亞裔美籍人士的堅定立場，林書豪也馬上第一時間發推分享這張照片，感謝利拉德的強力支持。

「哇！真心感謝利拉德的支持，」林書豪發推表示，「這麼酷的行為代表很多意義，我也必須跟他學習如何當一個最棒的盟友。」豪哥雖然遲遲找不到NBA新東家，仍在持續自主訓練等待機會，更在社群媒體頻頻為了亞裔美籍人士發聲。

這場比賽拓荒者最後以112比105擊退僅剩8人可用的魔術，除了麥科倫與才剛報到的鮑威爾各拿22分，柯文頓、坎特與西蒙斯各有15分，才被暴龍交易到拓荒者不滿1天就上場的鮑威爾說：「我愛我的新隊友，他們是嚴肅的競爭者。」

26日在交易截止日一口氣送走武切維奇、佛尼爾、阿米紐、阿隆戈登等4名先發主力的魔術，今天只能排出連自家教練團都不熟悉的先發陣容應戰，歐基基攻下全隊最高22分，恩尼斯也有18分，貝肯17分，反正魔術幾乎已經宣告擺爛了，勝負早已沒差。

(中時 )