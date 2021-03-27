前旅日「微笑左投」陳冠宇返台人氣依舊不減，今天他在春季聯賽初先發吸引大批球迷進場觀賽，賽後更是開起球迷見面會，球迷索取簽名、拍照他都來者不拒，滿足現場近百名球迷要求。

旅日10年的陳冠宇過去鮮少有機會在台灣出賽，去年他宣布返台投入中職選秀後，決定加入安永鮮物，為選秀做準備，昨天球隊宣布今天由他擔任先發投手，吸引不少球迷到三重棒球場，就是為了一賭陳冠宇的風采。

賽後安永鮮物休息室外已聚集大批球迷，就是要等待陳冠宇，盼能獲得球星簽名、拍照機會，他一走出休息室大批球迷一湧而上，他也親切的一一滿足球迷需求，簽名、拍照都來者不拒，展現極高的親和力。

今天除了大批球迷到場看他投球外，陳冠宇的家人也都到場，看到大批球迷到場看球，他坦言希望能有好的開局，因此特別想出力，「但第一局變化球就有點控制不到位，導致直球就投特別多，希望接下來變化球跟直球都能在更好控制的情況下做開局。」

陳冠宇（右）在春季聯賽首場先發賽後與穀保家商恩師蔡明堂打招呼。（毛琬婷攝）

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