卡通明星們躍上美食總會引爆話題，就有來自日本的高人氣夢幻可麗餅屋，為史努比、查理布朗量身打造2款激萌甜點，愛吃冰的朋友則有濃郁的奶香及茶香冰淇淋可以嘗鮮，就連韓國人氣角色屁桃都推出令人微醺的可愛沙瓦。

▍gelato pique café

來自日本高人氣夢幻午茶「gelato pique café」，攜手超人氣PEANUTS TM/花生漫畫，推出為史努比、查理布朗及胡士托量身打造的2款新口味可麗餅及霜淇淋，精美的手工造型餅乾及限定包裝絕對令鐵粉們ㄧ秒瘋狂。

「史努比巧克力冰淇淋可麗餅」以史努比最愛的冰淇淋及巧克力餅乾為設計概念，香濃的可可餅皮擠上手作鮮奶油與巧克力冰淇淋，淋上邪惡巧克力醬與餅乾碎塊增添香濃口感，是一試就會上癮的大人系濃郁滋味。

「史努比巧克力冰淇淋可麗餅」及「查理布朗香蕉鮮奶油可麗餅」都有精美的手工造型餅乾，限定包裝絕對令鐵粉們ㄧ秒瘋狂。（圖／楊婕安攝）

另一款則是為查理布朗量身推出的「查理布朗香蕉鮮奶油可麗餅」，將新鮮的香蕉搭配鮮奶油，再混搭迷人的焦糖醬與酥餅碎片，是滑順的甜蜜滋味，而胡士托也有專屬的「胡士托牛奶霜淇淋」，特別選用歐洲進口的牛奶調製，讓口感吃起來更綿密濃醇，讓人嚐一口就停不下來。

「胡士托牛奶霜淇淋」特別選用歐洲進口的牛奶調製，讓口感吃起來更綿密濃醇。（圖／楊婕安攝）

除了最欠吃的夢幻甜點外，更同步設計一系列簡約討喜的下午茶周邊商品，從杯墊、馬克杯、琺瑯杯到餐盤全部納入，更有外出必備的肩背袋、提袋、保溫瓶等，讓人無論在家還是外出野餐，都能被滿滿的史努比包圍，喜愛PEANUTS的朋友們ㄧ定要手刀收藏。

除了最欠吃的夢幻甜點外，更同步設計一系列PEANUTS簡約討喜的下午茶周邊商品。（圖／楊婕安攝）

從杯墊、馬克杯、琺瑯杯到餐盤全部納入，更有外出必備的肩背袋、提袋、保溫瓶等。（圖／楊婕安攝）

▍COLD STONE

繽紛系冰品「COLD STONE」火熱在7-ELEVEN推出2款讚爆冰銅燒新品！首先是跨界合作的角落小夥伴「布蕾風味冰銅燒」，光是外包裝就十分童趣，以黃金比例調配出布蕾口味的冰淇淋，搭配全新的冰心黑糖片，Q彈口感中有著濃濃黑糖香，佐淡淡蜂蜜香氣的銅鑼燒餅皮，每一口都極致濃郁超驚艷味蕾。

以黃金比例調配出布蕾冰淇淋，搭配Q彈冰心黑糖片，每一口都極致濃郁。（圖／楊婕安攝）

跨界合作的角落小夥伴「布蕾風味冰銅燒」，光是外包裝就十分童趣。（圖／楊婕安攝）

此外，COLD STONE超人氣的鐵觀音冰淇淋也變身「鐵觀音珍珠冰銅燒」，加入木柵鐵觀音原葉製成冰淇淋，每一口都吃得到回甘茶香，加上豐富咬感的黑糖珍Q，超彈口感令人加倍滿足。

超人氣的鐵觀音冰淇淋也變身「鐵觀音珍珠冰銅燒」。（圖／楊婕安攝）

▍樂天初飲初樂

少女最愛的微醺沙瓦重磅回歸！為迎接2021年粉嫩春季，韓國最夯燒酒品牌「樂天初飲初樂」，再度攜手高人氣卡通人物 KAKAO FRIENDS 中的「APEACH屁桃」推出聯名，香甜療癒的沙瓦印上喝醉的粉紅屁桃，更有抱著水蜜桃的圖騰，保證讓粉絲們隱藏的少女心徹底噴發。

高達10%水蜜桃原汁的沙瓦，喝起來帶有濃郁的蜜桃果香，口感清甜順口。（圖／品牌提供）※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※

同樣來自韓國的樂天集團，旗下燒酒品牌「初飲初樂」看準了可愛屁桃的大人氣，推出品牌首支沙瓦並添加了高達10%水蜜桃原汁，喝起來帶有濃郁的蜜桃果香，口感清甜順口，加上酒精濃度僅有3%，讓每個人都能輕鬆享受春天微醉的幸福感，目前這款沙瓦在全台7-ELEVEN及各大通路皆有販售，喜歡屁桃的粉絲們千萬別錯過！

香甜療癒的沙瓦印上喝醉的粉紅屁桃，更有抱著水蜜桃的圖騰。（圖／品牌提供）※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※

※中時新聞網提醒您：未滿18歲不得飲酒。酒後不開車，安全有保障。喝酒過量，有礙健康！※

(中時新聞網)