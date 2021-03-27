行政院長蘇貞昌今出席「平復司法不法之第五至七波刑事有罪判決撤銷公告儀式」；更以新冠疫苗來暗喻外界對促轉會延任有雜音，他說，「台灣民主開放後，意見多元，各方勢力雜陳，連打個疫苗都有意見」。

促轉會去年延長一年任期，今年五月將屆滿，蘇貞昌日前表態支持促轉會再延任；今致詞時，蘇貞昌一再肯定促轉會的存在；他說，蔡總統上任後制定法令、成立專責機構，非常感謝促轉會主委楊翠及所有同仁，在艱難中、見仁見智的意見裡，承擔重任，容忍、孜孜矻矻。

他說，從檔案搜集及建立，到家屬探詢等各種工作不眠不休忍辱負重，若不是有這樣的專責機構，兩年多來努力，幾十年威權統治，不法不義，豈能一蹴而幾。

他說，非常謝謝各界都能知道台灣今天是多少人努力一代接一代，多少家然還在等著正義到來，多少受害者還在期待平反除去污名，政府的責任一刻也不能忘記。

他指出，「台灣民主開放後，意見多元，各方勢力雜陳，連打個疫苗都有意見」，非常感謝蔡總統始終意志堅定、促轉會始終扛著責任，唯有明明白白看著解封的檔案，唯有直直接接溫暖握著受害家屬的手， 才能知道促進轉型的工程有多麼浩大，

他表示，政府ㄧ定請盡全力，社會各種意見都有，還是希望大家共體這個工作的重要，還請大家支持促轉會這段時間走來的努力，還請大家集思廣益，唯有專責機構，讓能夠看到、聽到、尋找出來的，所直接接觸來的，怎樣更充實、更合理、更有效率。

他強調，立法有當時的時空背景侷限，真正做下去有真正做下去的問題所在，誠意百分百、時間有限、歲月無情，唯有大家努力再一起，一處過去幾十年威權，讓轉型正義圓滿到來。

(中時 )